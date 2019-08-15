Клиенты Swedbank могут видеть в интернет-банке также остаток счета в другом своем банке

„Принятая в прошлом году вторая директива Евросоюза о платёжных услугах (PSD2) уже приносит в Эстонии первые плоды. Одна из первых новинок открытого банкинга стала доступна клиентам, пользующимся услугами Swedbank и SEB. При желании наши клиенты могут просматривать в интернет-банке Swedbank также остаток на своём счёте в SEB, что позволит людям иметь лучший обзор своих финансов. Swedbank — первый банк, который предложил своим клиентам эту услугу”, — сказала руководитель подразделения частных финансов Swedbank Кайе Метсла и добавила, что хотя пока сводную информацию могут просматривать лишь частные клиенты Swedbank и SEB, банк уже тестирует такую функцию и для бизнес-клиентов.

Для того чтобы просматривать счета обоих банков, следует войти в интернет-банк Swedbank, кликнуть на ссылке „Добавить счёт другого банка” и следовать указаниям.

„Осенью наши клиенты смогут не только просматривать остаток на счетах в других банках, но и просматривать выписки, а также инициировать платежи с этих счетов. Это означает, что клиентам больше не надо будет отдельно входить в электронную среду другого банка, чтобы просматривать там свои финансы. Вдобавок они смогут через пользовательский интерфейс Swedbank осуществлять платежи со своих счетов в SEB, LHV, Luminor или каком-либо другом банке”, — заверила Метсла и подчеркнула, что банк не анализирует и не сохраняет информацию о счетах клиентов в других банках.