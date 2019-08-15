15.08.2019, 15:30

Клиенты Swedbank могут видеть в интернет-банке также остаток счета в другом своем банке


rus.delfi.ee
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Noorte ajaveetmise viisid
Noorte ajaveetmise viisidFoto: Anni Õnneleid

С сегодняшнего дня частные клиенты Swedbank могут видеть в интернет-банке также остаток на своём счёте в SEB. Скоро такая возможность откроется и для бизнес-клиентов. В ближайшее время в интернет-банке можно будет видеть остаток на своих счетах и в других банках, просматривать выписки и инициировать платежи с этих счетов.

„Принятая в прошлом году вторая директива Евросоюза о платёжных услугах (PSD2) уже приносит в Эстонии первые плоды. Одна из первых новинок открытого банкинга стала доступна клиентам, пользующимся услугами Swedbank и SEB. При желании наши клиенты могут просматривать в интернет-банке Swedbank также остаток на своём счёте в SEB, что позволит людям иметь лучший обзор своих финансов. Swedbank — первый банк, который предложил своим клиентам эту услугу”, — сказала руководитель подразделения частных финансов Swedbank Кайе Метсла и добавила, что хотя пока сводную информацию могут просматривать лишь частные клиенты Swedbank и SEB, банк уже тестирует такую функцию и для бизнес-клиентов.

Для того чтобы просматривать счета обоих банков, следует войти в интернет-банк Swedbank, кликнуть на ссылке „Добавить счёт другого банка” и следовать указаниям.

„Осенью наши клиенты смогут не только просматривать остаток на счетах в других банках, но и просматривать выписки, а также инициировать платежи с этих счетов. Это означает, что клиентам больше не надо будет отдельно входить в электронную среду другого банка, чтобы просматривать там свои финансы. Вдобавок они смогут через пользовательский интерфейс Swedbank осуществлять платежи со своих счетов в SEB, LHV, Luminor или каком-либо другом банке”, — заверила Метсла и подчеркнула, что банк не анализирует и не сохраняет информацию о счетах клиентов в других банках.

14 сентября вступает в силу директива Европейского союза о платёжных услугах PSD2, цель которой — развитие рынка безопасных и эффективных электронных платежей. К этому времени все действующие в Европейском союзе банки должны будут открыть свою инфраструктуру другим лицензированным поставщикам услуги, что в будущем откроет новые возможности и для частного сектора. При согласии пользователя банки могут предложить целый ряд новых услуг — возможность просматривать информацию счёта клиента, открытого у другого поставщика услуг и инициировать платежи с этих счетов. Согласие клиента действует 90 дней, но пользователь может в любой момент его отозвать.

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