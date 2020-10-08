Клиенты столичного ресторана слегли с кишечным расстройством, поскольку вместо масляной рыбы съели другую

В прошлый четверг в таллиннском ресторане Pull в рамках обеденного меню посетителями предлагали масляную рыбу. Было съедено 70 порций, а если считать самих работников ресторана и владельца, то около 80.

Через несколько часов некоторые из употребивших рыбу почувствовали недомогание. Основным симптомом была диарея. Всего ”заболело” девять клиентов. Сам владелец Энн Тобрелутс также почувствовал себя плохо.

Рыбу в экстренном порядке изъяли из меню. Шеф-повар ресторана Ханно Куул связался с Ветеринарно-продовольственным департаментом (VTA) и Департаментом здоровья.

В пятницу утром VTA взял пробы на кухне заведения, и они оказались чистыми. Также были взяты пробы из самой рыбы. Эти результаты еще не готовы, но уже известно, что вместо масляной рыбы ресторан, сам того не ведая, приобрел рыбу другого вида.

”Мы купили и заказали масляную рыбу. Это все указано и в накладной. Но нам прислали эсколар, где намного больше аллергена”, — говорит Тобрелутс.

Ресторан купил рыбу у Fruit Xpress Bull's, которая в свою очередь приобрела ее у поставщика Katanter. Менеджер по продажам Katanter Татьяна Мовчан сказала, что VTA взял пробы и из их продукции. Она подтверждает, что масляная рыба и эксолар, действительно, два разных вида продукта. За 10 лет, что она работает в фирме, они продавали только эсколар, и никогда у потребителей не возникало проблем. ”Нас это тоже заставляет переживать. Ждем результатов проб”, — сказала Мовчан.

Издание отмечает, что, скорее всего, произошла путаница в терминах, поскольку эсолара часто называют масляной рыбой, а это неправильно.