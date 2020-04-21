Клиенты Rademar переживают за свои заказы. Фирма обещает решить проблемы

Член правления Rademar Маргус Йуксар пояснил, что с момента закрытия торговых центров нагрузка на интернет-магазин сильно выросла. Он сказал, что фирма сразу же приступила к реорганизации трудового процесса, но ”к сожалению, все изменения не оказывают мгновенного влияния”. ”Наш интернет-магазин был создан с учетом роста 20-30% в год. Сегодня же он вынужден заменять все наши 16 магазинов”, — добавил Йуксар.

Представитель Rademar признал, что изначально они неправильно рассчитали количество персонала службы поддержки, но к настоящему моменту штат увеличен. Также была решена проблема площади, на которой производятся все действия с товаром.

”Вторая сложность — это наши закрытые магазины в торговых центрах, откуда нам нужно ежедневно привозить товар для комплектации заказов интернет-магазина”, — отметил Йуксар. В случае больших заказов разные единицы товара могут прибывать из нескольких магазинов в разных уголках Эстонии, что требует времени.

”Мы каждый день прилагаем усилия для того, чтобы сроки поставок были меньше, а служба поддержки клиентов работала лучше”, — заверил он и поблагодарил всех за поддержку.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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