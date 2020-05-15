Клиенты могут отслеживать фактическую выдачу заказа к отправке

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Янек Кивимурд пояснил, что многие клиенты в последнее время обращаются в службу курьерской доставки с вопросом, почему транспортировка посылок занимает так много времени. В реальности же сроки доставки DPD существенно не удлинились. ”Причина сегодня скорее кроется в том, что интернет-магазины работают с большой нагрузкой и многие из них только сейчас приступили к электронным продажам — в итоге многим магазинам не хватает ресурсов быстро укомплектовать большое количество заказов”, — сказал Кивимурд.

”Нынешние объемы доставок DPD сравнимы с рождественскими, но мы заранее подготовились к такому наплыву и 90 процентов посылок, пересылаемых внутри Эстонии, по-прежнему доставляются на следующий рабочий день. Здесь важно отметить, что мы доставляем посылку на следующий рабочий день после передачи ее нам интернет-магазином, — пояснил Кивимурд. — Поэтому клиенту, с нетерпением ожидающему своего заказа, до совершения покупки стоит осведомиться, как быстро способен интернет-магазин укомплектовать его товар”.

Кивимурд добавил, что передвижение посылки можно отслеживать в среде самообслуживания и, например, на сайте DPD minupakk.ee в случае заказов внутри Эстонии всегда отображается четыре этапа доставки: передача данных службе DPD, транзит, наличие посылки в центре обработки, доставка адресату.

”Первый этап означает, что интернет-магазин через систему DPD уже выпустил маркировку посылки, но сама посылка к этому моменту может быть еще не укомплектована. Второй этап — транзит — означает, что только в этот момент посылка была передана магазином курьерской службе DPD”, — пояснил Кивимурд.

После того, как курьер забирает посылку из магазина, она направляется в депо на сортировку, а оттуда — уже курьеру по доставке, который отправляет клиенту сообщение о времени доставки с точностью от одного до двух часов. В системе самообслуживания в реальном времени можно также наблюдать, сколько посылок должен доставить курьер перед тем, как настанет черед вашего заказа.