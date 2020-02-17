Клиенты Maxima сэкономили 2,1 млн евро с помощью программы ценообразования

Основные фокусы Maxima на 2020 год заключаются в существенном изменении ассортимента продукции исходя из потребностей клиентов, совершенствовании процессов в магазинах и усилении программы ценообразования путем расширения ассортимента. В результате новой программы ценообразования, представленной в ноябре 2019 года, клиенты Maxima сэкономили на ежедневных покупках в общей сложности 2,1 миллиона евро за три месяца, сообщает торговая сеть.
По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, в Maxima Eesti происходят значительные изменения. ”Обновление выбора продукции, улучшенные процессы в магазинах, расширенная программа ценообразования с использованием качественных торговых марок — в 2020 году мы сосредоточимся на том, чтобы стать выбором номер один для всех посетителей магазинов при совершении ежедневных покупок”, — сказал Эдвинас Волкас.
Maxima расширяет свою ценовую программу Ära Maksa Üle, теперь предлагая более широкий ассортимент продукции качественных торговых марок. ”Ценообразование находится в руках розничной сети, и для меня важно, чтобы все жители Эстонии могли каждый день выбирать для своей продуктовой корзины товары, которые были бы качественными, но и дешевыми”, — добавил Эдвинас Волкас.
С программой ценообразования, внедренной Maxima в ноябре 2019 года, Maxima дает гарантию дешевой покупательской корзины, в рамках которой клиенты получают возможность существенной экономии на ежедневных покупках. Maxima установила фиксированную низкую цену на самые важные товары ежедневного потребления. В результате клиенты Maxima сэкономили за три месяца 2,1 миллиона евро. Начиная с сегодняшнего дня к программе были добавлены сотни продуктов качественных торговых марок, которые доступны для каждого посетителя магазина и стоимость которых будет разумной.
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