Клиенты Maxima сэкономили 2,1 млн евро с помощью программы ценообразования

По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, в Maxima Eesti происходят значительные изменения. ”Обновление выбора продукции, улучшенные процессы в магазинах, расширенная программа ценообразования с использованием качественных торговых марок — в 2020 году мы сосредоточимся на том, чтобы стать выбором номер один для всех посетителей магазинов при совершении ежедневных покупок”, — сказал Эдвинас Волкас.

Maxima расширяет свою ценовую программу Ära Maksa Üle, теперь предлагая более широкий ассортимент продукции качественных торговых марок. ”Ценообразование находится в руках розничной сети, и для меня важно, чтобы все жители Эстонии могли каждый день выбирать для своей продуктовой корзины товары, которые были бы качественными, но и дешевыми”, — добавил Эдвинас Волкас.