Клиенты Maxima раскупили всю партию "товаров за наклейки". Пришлось делать новый заказ, но и этого оказалось мало

По словам директора по маркетингу Maxima Янне Лайк, торговая сеть была готова к повышенному интересу к качественным кухонным принадлежностям, но настолько живой интерес показывает, что люди любят готовить дома.

”Уже в середине кампании стало ясно, что продажа кухонных принадлежностей KitchenAid превысила наши ожидания, и мы дополнительно заказали почти половину от запланированного объема, но на сегодняшний день уже понятно, что и этого недостаточно, — сказала Янне Лайк. — Для того чтобы все клиенты смогли получить кухонные принадлежности, мы сделали еще один дополнительный заказ, который поступит в магазины к 11 ноября”, — добавила Янне Лайк.

Наиболее популярные изделия, такие как сковороды 24 см и 28 см, а также глубокая сковорода с крышкой, еще поступят, но производитель, к сожалению, не может предложить дополнительного количества четырех изделий: защитных накладок для сковороды KitchenAid 2 шт., крышек KitchenAid 28 см, 2 предметов столовых приборов KitchenAid, сковороды-вок KitchenAid 28 см. Эти изделия еще имеются в некоторых магазинах Maxima, информацию об этом вы найдете на нашей домашней странице, где мы каждый день обновляем информацию о наличии изделий в магазинах.

Кампания кухонных принадлежностей KichenAid действует с 11.07 по 31.10.2019. Наклейки по кампании можно собирать до 31 октября, а реализовать до тех пор, пока товар будет в наличии.