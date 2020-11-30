Клиенты Luminor негодуют: "мало того, что нельзя было ничего купить на Черную пятницу, так платежи были недоступны и сегодня"

Ранее банк предупредил клиентов, что с пятницы по полдень субботы будет невозможно использовать банковскую карту, а совершать интернет-платежи — до воскресенья.

Клиенты говорят, что услуги не работают и сегодня.

”Мало того, что невозможно было ничего купить на Черную пятницу, так интернет-платежи не доступны и сегодня”, — сказал один из клиентов. ”Мне так и не удалось пока активировать новую карту”, — сообщил другой.

Представитель Luminor сказал, что в подразделениях в Латвии и Литве обновление систем было осуществлено ранее и там все прошло без проблем. ”О реорганизации в Эстонии нас тоже предупредили заблаговременно и рекомендовали на всякий случай совершить необходимые платежи заранее, что мы и сделали”, — добавил он.

На сайте банка еще в 11 часов было написано, что из-за технических проблем невозможно войти в интернет-банк и банк занимается ликвидацией неполадок. Позже, по утверждению банка, проблема была решена.

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