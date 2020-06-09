Клиенты держат на счетах TransferWise огромную сумму, компания запускает новую мобильную функцию

Клиенты TransferWise теперь могут осуществлять как местные, так и международные мгновенные переводы на другие счета TransferWise, используя для этого только номер мобильного телефона получателя. Новая функция, которая доступна более чем в 170 странах и в более чем 50 валютах, является примером нового глобального стандарта, который исключает необходимость использования банковских реквизитов для совершения международных платежей.

Инновационная технология обеспечит пользователям более низкую цену при совершении мгновенных платежей со счета на счет. Если клиент TransferWise хочет перевести на счет своего друга в TransferWise доллары США, а получатель не активировал эту валюту на своем счете, то вместо конвертации денег TransferWise бесплатно откроет на счете получателя сальдо в долларах. Таким образом, получатель сможет выбрать, оставить ли сумму в долларах или конвертировать ее в какую-либо другую валюту. Осуществление переводов внутри TransferWise в той же валюте бесплатно, в случае разных валют берется низкая прозрачная комиссия, а для конвертации используется рыночный средний курс.

По словам руководителя продукта TransferWise Ларса Трунина, банковские услуги внутри государства работают, а международное управление деньгами по-прежнему осуществляется довольно сложно. ”Новая мобильная функция напрямую решает эту проблему, поднимая уже действующее внутригосударственное решение на международный уровень, и делая для людей управление деньгами намного легче, без того, чтобы нужно было использовать банк. Синхронизация мобильных контактов в приложении TransferWise позволяет совершать мгновенные платежи в более чем 50 разных валютах по нашей обычной низкой оплате. Больше не нужно спрашивать банковские данные другого человека, для того чтобы разделить счет из ресторана, отправить подарок на день рождение или просто кого-то поддержать”.

Новая функция: