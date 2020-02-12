Клиента интернет-банка неожиданно "перекинуло" на счет другого человека. Скоро процесс идентификации усложнится

По его словам, подобные случаи происходили и ранее, но обходилось без материальных потерь, хотя риск есть. ”Да, это правда — риск есть. Сейчас мы работаем над тем, чтобы все исправить”, — заверяет он. Скорее всего, исправления будут заключаться в том, что при входе в интернет-банк клиенту придется вводить также свой номер мобильного телефона. Когда именно это произойдет, Ханни сказать не смог.

При детальном изучении ситуации выясняется, что подобному риску подвержены также банки SEB и LHV. Единственным банком, который уже сейчас просит ввести и логин, и номер телефона, оказался Swedbank.

По словам руководителя коммуникационной службы SEB Юлии Пийльманн, у них тоже планируется введение дополнительных мер по обеспечению безопасности. ”Уже в феврале планируем спрашивать у клиента при входе в интернет-банк и признак пользователя, и личный код”, — говорит она. Сейчас разработка проекта находится на финишной прямой и банк надеется внедрить нововведение как можно скорее.

Глава отдела расследования инцидентов (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы Тыну Таамер говорит, что и они время от времени получают сообщения от людей, которые заметили несанкционированную попытку входа в их учетную запись. После общения с банками становилось ясно, что, как правило, речь шла об ошибке, когда кто-то просто вводил неправильный признак пользователя.

”Большую проблему представляют мошенники, которые могут попытаться сознательно получить деньги доверчивых людей”, — говорит Таммер. По его словам, в последнее время такое происходит по несколько раз в месяц. ”Известны случаи, когда это удавалось”. Например, в прошлом году один человек лишился таким образом более 10 000 евро. ”Почерк атаки был таким же. Злоумышленник сознательно вводил различные признаки пользователя”.

При этом к запланированным банками нововведениям специалист относится скептично. ”Это, безусловно, затруднит дело, но поможет ли искоренить мошенничество — тут я не уверен”, — рассуждает он.

Таммер рассказывает, что часто мошенники создают сторонний сайт, похожий на действительный сайт банка, и люди, попадая туда, например, по ссылке, оставляют свои данные. В таких случаях система идентификации при помощи двух признаков не поможет.