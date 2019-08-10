10.08.2019, 20:16

Клиент в шоке: сначала электросамокат неожиданно встал, а затем пришел штраф на 40 евро

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rus.delfi.ee
EST
Клиент в шоке: сначала электросамокат неожиданно встал, а затем пришел штраф на 40 евро
Rauno Volmar

В портал Delfi обратился клиент компании Bolt, который уже некоторое время использует для передвижения услугу аренды самоката. Недавно произошел неприятный случай, который стоил мужчине 40 евро штрафа.

Настолько известно, для арендных самокатов предусмотрены определенные зоны, где их можно оставлять. Если клиент завершает поездку за пределами этих зон, то его ждет штраф.

"Случилось так, что у самоката неожиданно сел аккумулятор. Я двигался из одной зеленой зоны в другую и приложение показало, что ехать еще несколько километров, и учитывая как долго индикатор аккумулятора показывал прежний уровень зарядки, я должен бы был спокойно добраться до места", - пишет читатель.

Однако поездка из-за разрядки аккумулятора автоматически закончилась, и всего в 100-150 метрах от необходимой зоны мужчина получил довольно внушительный штраф. "Я бы мог спокойно без электричества доехать, но Bolt завершил поездку за меня и не позволил катить самокат (включилась "тревога")", - описал ситуацию читатель.

Его очень расстроило то, что в приложении не было ни одной возможности сообщить как-то о проблеме. "Искал в мобильном приложении, с кем можно контактировать - безнадежно. Когда уже был в автобусе на пути домой, то обнаружил, что для сообщения о проблеме есть малюсенький знак рядом с кнопкой "начни поездку", - сообщил читатель.

Но и тогда он не смог отправить соответствующий сигнал, так как обратная связь привязана к QR-коду конкретного самоката и вся поддержка предназначена только для тех, кто на нем двигается. "В итоге можно сказать: поездка за пару евро - отличный способ передвигаться в городе, но вчерашний счет вместе со штрафом в 43 евро перечеркнул всю эту пользу", - написал разочарованный пользователь.

Представитель Bolt: все случаи рассматриваются отдельно

По словам Карин Касе, представителя компании, предоставляющей услугу аренды самокатов, все обстоятельства, связанные с парковкой самокатов за пределами предусмотренной для этого зоны, детально рассматриваются.

"Все подобные случаи, когда самокат оставлен за пределами предусмотренной зоны, и человек получил за это штраф, рассматриваются по отдельности. Если ясно, что дело в технической поломке или парковка не была злонамеренной (например, аккумулятор в самом деле неожиданно разрядился), тогда штраф отзывается", - сказала Касе.

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