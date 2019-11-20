20.11.2019, 12:38

Клиент T1 тратит в 2,4 раза меньше, чем клиент Rocca al Mare — в чем причина?


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T1 Kaubanduskeskus
T1 Kaubanduskeskus Tallinnas.Foto: Margus Pahv

Открытый в течение года T1 Mall of Tallinn по количеству посетителей уже сравним с торговым центром Rocca al Mare, но благодаря другим товарам и структуре предложения услуг оборот, который там оставляет один посетитель, в 2,4 раза меньше, пишет Äripäev.

При увеличении доли развлекательной и бытовой деятельности в центрах, очевидно, уменьшаются деньги, которые один посетитель оставляет в центре, прокомментировал многолетний руководитель Baltika Меэлис Мильдер сравнение оборотов и посетителей торговых центров за восемь месяцев этого года.

С точки зрения центра, это, очевидно, проблема, и решения могут быть в обоих направления: по-прежнему увеличивать количество посетителей, но в первую очередь увеличивать оборот на одного посетителя, добавил он, отметив, что очень большая конкуренция между центрами и их постоянное прибавление обеспечило для Эстонии качественные и инновационные центры, разделение которых на победителей и проигравших еще не ясно.

В августе Äripäev писал, что из открывшегося в ноябре прошлого года T1 Mall of Tallinn еще до прошествия первого года ушли или уходят многие магазины: Mahemarket, Suva, Juustukuningad, Wild Woman, NoaNoa, в то же время оставшиеся ловят покупателей многочисленными вывесками со скидками.

"Чтобы все разом не ушли, часть фирм вообще не платит арендную плату, только коммунальные платежи", — прокомментировал пожелавший остаться анонимным владелец магазина, по словам которого договор по большей части заключен на пять лет и поэтому переговоры об уходе приходится вести очень долго.

"В ценах аренды повсюду традиционно делать на начальный период, год или более долгое время, так сказать, цены обживания, но поскольку цены аренды являются конфиденциальной информацией, подробнее я бы не раскрывал, потому что это зависит и от срока действия договора, разделения инвестиций с арендатором", — сказал тогда руководитель T1 Mall of Tallinn Аллан Реммелькоор.

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