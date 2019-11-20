Клиент T1 тратит в 2,4 раза меньше, чем клиент Rocca al Mare — в чем причина?

При увеличении доли развлекательной и бытовой деятельности в центрах, очевидно, уменьшаются деньги, которые один посетитель оставляет в центре, прокомментировал многолетний руководитель Baltika Меэлис Мильдер сравнение оборотов и посетителей торговых центров за восемь месяцев этого года.

С точки зрения центра, это, очевидно, проблема, и решения могут быть в обоих направления: по-прежнему увеличивать количество посетителей, но в первую очередь увеличивать оборот на одного посетителя, добавил он, отметив, что очень большая конкуренция между центрами и их постоянное прибавление обеспечило для Эстонии качественные и инновационные центры, разделение которых на победителей и проигравших еще не ясно.

В августе Äripäev писал, что из открывшегося в ноябре прошлого года T1 Mall of Tallinn еще до прошествия первого года ушли или уходят многие магазины: Mahemarket, Suva, Juustukuningad, Wild Woman, NoaNoa, в то же время оставшиеся ловят покупателей многочисленными вывесками со скидками.