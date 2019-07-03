Клиент приобрел ”более или менее” нормальный автомобиль: в ходе техосмотра вскрылась ужасная правда о пробеге и других недостатках

В ходе диагностики, однако, выяснилось, что действительный пробег намного больше: 601 904 км. Пройти техосмотр из-за многочисленных неполадок транспортное средство не смогло. Приведение автомобиля в порядок, согласно ценовому предложению Hort Auto OÜ, обошлось бы владельцу в 3149 евро и 29 центов. Клиент направил продавцу письменную жалобу и изъявил желание расторгнуть договор, а в качестве альтернативного варианта предложил продавцу возместить ему половину стоимости ремонта. Письменного ответа от продавца на это обращение не последовало.

Клиент обратился в комиссию по потребительским спорам. Представители OÜ Lux сказали, что перед заключением сделки провели с клиентом беседу относительно пробега и пояснили, что по экономическим причинам фирма проверку соответствия показаний одометра действительности не проводила. Клиенту было разрешено совершить пробную поездку и проверить машину, в связи с чем фирма считает свои обязательства по сообщению о недостатках исполненными.

Комиссия постановила, что клиент имеет право отказаться от договора. Потребитель покупал, как он думал, автомобиль в исправном состоянии и предполагал, что он действительно находится в исправном состоянии. Согласно статье 217 Обязательственно-правового закона, транспортное средство должно соответствовать условиям договора, прежде всего по части качества. Данное транспортное средство условиям договора не соответствует .