03.07.2019, 07:20

Клиент приобрел ”более или менее” нормальный автомобиль: в ходе техосмотра вскрылась ужасная правда о пробеге и других недостатках

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rus.delfi.ee
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Luksusautod Tallinna lennujaamas
Luksusautod Tallinna lennujaamasFoto: Eero Vabamägi

В марте этого года потребитель приобрел в фирме OÜ Lux легковой автомобиль Mercedes Benz E320 CDI T 2006 года. Цена составила 5250 евро. По заверению продавца, пробег авто составлял 248 000 км, а само транспортное средство было «более или менее» в порядке.

В ходе диагностики, однако, выяснилось, что действительный пробег намного больше: 601 904 км. Пройти техосмотр из-за многочисленных неполадок транспортное средство не смогло. Приведение автомобиля в порядок, согласно ценовому предложению Hort Auto OÜ, обошлось бы владельцу в 3149 евро и 29 центов. Клиент направил продавцу письменную жалобу и изъявил желание расторгнуть договор, а в качестве альтернативного варианта предложил продавцу возместить ему половину стоимости ремонта. Письменного ответа от продавца на это обращение не последовало.

Клиент обратился в комиссию по потребительским спорам. Представители OÜ Lux сказали, что перед заключением сделки провели с клиентом беседу относительно пробега и пояснили, что по экономическим причинам фирма проверку соответствия показаний одометра действительности не проводила. Клиенту было разрешено совершить пробную поездку и проверить машину, в связи с чем фирма считает свои обязательства по сообщению о недостатках исполненными.

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Комиссия постановила, что клиент имеет право отказаться от договора. Потребитель покупал, как он думал, автомобиль в исправном состоянии и предполагал, что он действительно находится в исправном состоянии. Согласно статье 217 Обязательственно-правового закона, транспортное средство должно соответствовать условиям договора, прежде всего по части качества. Данное транспортное средство условиям договора не соответствует .

При этом отличие показаний счетчика комиссия нарушением не посчитала, поскольку доказательства того, что показания являются частью договора, отсутствуют. А вот за выявленные в ходе диагностики неполадки ответственность несет продавец, поэтому он должен вернуть покупателю уплаченные за автомобиль деньги и возместить связанные с регистрацией расходы. Покупатель обязуется вернуть продавцу автомобиль.

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