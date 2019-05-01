Клиент приобрел автомобиль со ”скрученным” аж в три раза пробегом. Разборки кончились спецкомиссией

В ноябре прошлого года покупатель приобрел в Pärnu Kunn OÜ Ford Transit за 11 200 евро. Договор был заключен в пярнуском отделении Департамента шоссейных дорог. Сумму заплатили наличностью.

Клиенту сообщили, что пробег — 147 000 км. На основании этой цифры клиент и принял решение о покупке.

После заключения договора клиент поехал на техосмотр, там — выяснилось, что автомобиль техосмотр не пройдет ввиду своего состояния.

Также клиент получил подтверждение от техосмотра NWT Autoremont OÜ, что настоящий показатель одометра — 371 263 км. Следовательно, продавец предоставил ложные данные. Покупатель требует аннулировать договор купли-продажи и вернуть ему стоимость авто — 11 200 евро. А также 192 евро госпошлины.

Покупатель и продавец не смогли решить спор, оттого владелец авто обратился с иском в Департамент защиты прав потребителя. Ведомство иск удовлетворило.