Клиент Maxima жалуется на обслуживание: упрямая продавщица отказалась выполнять указание начальства

"Обычно я не обращаю внимания на такие глупости, но сотрудники магазина сами сказали, что если хотите, то жалуйтесь. Получайте, что хотели", — пишет читатель Delfi Олег.

По его словам, он хотел купить в магазине Maxima XX в Ыйсмяэ салат из баклажанов с паприкой. Ему показалось, что сверху на салате лежало непропорционально много паприки и он попросил работника за прилавком отложить кучку паприки в сторону и наложить салат, который лежит под ней.

"Женщина отказалась это делать, мол, "мы выборочно не накладываем". Я подчеркнул, что не хочу, чтобы она мне что-то выбирала, а просто чтобы убрала лежащие сверху куски перца", — объясняет Олег.

Сотрудница магазина не хотела идти на компромисс, и клиент попросил позвать старшего по смене: "Начальница, хоть неохотно, но согласилась на просьбу. Так в итоге продавщица заявила, что принципиально будет накладывать все поровну, и стала выбирать отдельно куски перца и куски баклажана!"

"Ну что за цирк?! Почему нельзя выполнить маленькую просьбу, а надо хамить клиенту? В итоге я плюнул на них и ушел дальше делать покупки. Спасибо за потраченное время. Зачем портить и себе, и другим настроение?" — возмущается клиент.

Пресс-секретарь Maxima Марит Лийк объясняет, что находящиеся на прилавках готовой еды салаты сделаны согласно конкретным рецептам и такие салаты они не могут продавать частями, без одного из ингредиентов.

"Представьте, что вы хотите купить макаронный салат, но другой клиент до этого попросил положить себе только макароны, а вам останется лишь сметанная заправка с ветчиной. Скорее всего, вы бы не были довольны таким салатом", — объясняет она.