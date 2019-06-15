Клиент Maxima: 10 евро за мороженое Balbiino? Откуда такие цены? И это в День защиты детей!

Читательница Delfi пишет, что 1 июня она пришла с детьми в магазин Maxima XXX на Прийсле и решила купить им мороженое, тем более что на него была скидка 30%.

Однако на кассе ее ждал неприятный сюрприз — оказалось, что мороженое Balbiino пробилось не только без скидки, но и еще и по немыслимой для обычного мороженого цене 9,99 евро.

"С днем защиты детей и с летом! Я вернула им этот товар и обратилась с вопросом, откуда такие цены? На что кассир сказала, что ей все равно, что пробивать", — пишет читательница и жалуется, что в магазинах торговой сети в Ласнамяэ постоянно проблемы с ценами.

"Что же дальше будет, если мороженое дороже многих продуктов… обидно! А если это ошибка, то за их ошибки платят клиенты. И в такой день! Позор. А что говорят их сотрудники. Я же с детьми пришла, не алкоголь покупать", — выражает она свое недовольство.

Руководитель обслуживания Maxima Владислава Грюнтхаль говорит, что скидка 1 июня на мороженое пришлась по вкусу как детям так и взрослым, чему мы очень рады и будем делать такие кампании и в дальнейшем.

"Что касается мороженого, купленного клиентом по цене 9,99 евро, то в данном случае произошла ошибка в кассовой системе. Нам искренне жаль, что так случилось. Приносим извинения покупателю и желаем компенсировать расходы, связанные с произошедшим", — объяснила она.