Клиент четырежды заказывала товары через каталог. И все четыре раза возникали проблемы

Беды клиента Hansapost Анне начались с покупки дивана в прошлом году. Было обещано, что доставка — до трех месяцев. ”Когда срок начал истекать, спросила, прибудет ли мой диван сегодня. В ответ получила: извините, но этот диван мы вообще не можем доставить, его нет в наличии”, — посетовала Анне.

Через несколько недель Анне заказала своему ребенку электроавтомобиль. ”Заказ сделан, а через некоторое время приходит сообщение, мол, извините, не можем доставить — на складе кончились”.

”Подумала: черт, больше в этим Hansapost не связываюсь. Но опять было выгодное предложение на игрушечную кухню для ребенка. Подумала, что до Рождества прибудет и подарим ребенку.

Доставку обещали в течение двух недель. ”Подходит последний день заказа — я пишу, мол, будет ли доставлено в срок. В ответ написали, что они извиняются, но товар задерживается и будет через три дня. Подумала, мол, ок, времени еще есть. Через пару дней переспрашиваю — и снова извинения, и что прибудет через четыре дня. В конце концов и обнулила заказ. Сколько можно, ребенок может без рождественского подарка остаться”, — продолжила историю Анне.

В последний раз Анне заказала велосипед. И с его получением тоже возникли проблемы.

Случаи комментирует директор по маркетингу Hobby Hall Group OÜ Мариэль Элисте.

”В данном случае это — стечение нескольких неприятных обстоятельств, которые, увы, не всегда возможно предвидеть и избежать. Мы понимаем недовольство клиента и извиняемся перед ней. Мы выяснили причины данного случая, предприняли шаги для улучшения ситуации, чтобы далее информация двигалась без запинок”.