Китайский коронавирус повлияет и на эстонских производителей

На следующей неделе расположенные в Китае заводы должны были возобновить работу после длинных новогодних праздников, но этого не произойдет, поскольку людям запрещено выходить из дома.

”Сейчас в Китай Новый год, и в это время там в течение примерно шести недель все равно ничего особо не происходит”, — сказал изданию Ардо Рейнсалу, владелец фирмы Stigo, занимающейся в Китае производством электровелосипедов и скутеров.

Как пишет РБК, правительство Гонконга рекомендовало государственным служащим не выходить на работу после праздников из-за вспышки пневмонии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление правительства.

”Настоятельно рекомендуется не выходить на работу после окончания праздников и работать из дома. Эта мера будет действовать ориентировочно до 2 февраля, до этого срока государство проведет повторную оценку ситуации”, — сообщил представитель правительства. Он отметил, что эта мера не касается работников экстренных служб и основных государственных услуг.

Многие частные компании поддержали инициативу, также продлив новогодние каникулы для сотрудников и запретив поездки в провинцию Хубэй, откуда началось распространение вирусной инфекции.