Китай заказал крупнейший взлом iOS — под угрозой оказались айфоны во всем мире. Возможно, и "андроиды"

29 августа Google рассказал о том, что из-за уязвимости в iOS хакеры на протяжении двух лет могли получать доступ к содержимому айфонов сотен тысяч пользователей, в том числе к сертификатам, позволяющим читать переписку в мессенджерах с оконечным шифрованием, таких как WhatsApp и Telegram. Для того, чтобы на айфон проник вирус, пользователю достаточно было просто зайти на зараженный сайт. Специалисты Google обнаружили уязвимость в феврале 2019 года и непублично уведомили о ней Apple; производитель айфонов выпустил закрывающее ее обновление через неделю.

TechCrunch отмечает, что несмотря на направленность атаки исключительно на уйгуров, жертвами хакеров могли стать и пользователи из других регионов, которые случайно заходили на зараженные сайты, например, найдя их в выдаче Google. Чтобы ограничить заражение, ФБР попросила Google удалить ссылки на эти сайты из выдачи.