Китай уличили в использовании принудительного труда уйгуров на фабриках Apple, Nike, Volkswagen и других известных брендов

ASPI нашел 27 китайских фабрик, на которых работают уйгуры. Эти предприятия связаны с 83 всемирно известными брендами, среди которых Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen. Предполагается, что бренды не знали о принудительном труде уйгуров на фабриках своих поставщиков.

Уйгурам чрезвычайно трудно отказаться от этих рабочих контрактов, связанных с репрессивным аппаратом и системой идеологической обработки как внутри, так и за пределами Синьцзяна, говорится в докладе.

Уйгуры — тюркский народ, представители которого исповедуют ислам. Подавляющее большинство уйгуров живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая.

Китайские власти под предлогом борьбы с религиозным экстремизмом установили над уйгурами постоянную слежку. В регионе также существуют лагеря для ”перевоспитания” уйгуров.

Во всем мире заговорили о преследованиях уйгуров в 2018 году. В декабре 2019 года власти Синьцзяна заявили, что все уйгуры ”закончили обучение” в ”воспитательных лагерях”.