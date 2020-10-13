Кипр отменил программу ”золотых паспортов”. Она пользовалась популярностью у состоятельных россиян и подвергалась критике в ЕС

В кабинете министров подчеркнули, что соответствующее решение было принято из-за ”долговременных недостатков”, а также злоупотреблений положениями программы.

Программа будет приостановлена с 1 ноября. Все заявки, поданные на данный момент (по данным издания Politis, их около 700), и заявки, которые будут поданы до конца месяца, могут быть одобрены.

Иностранец мог получить гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику в размере 2,5 миллиона евро. Программа пользовалась популярностью у состоятельных россиян.

В последние месяцы вокруг ”золотых паспортов” неоднократно возникали скандалы — СМИ писали, что многие их обладатели причастны к коррупции и отмыванию денег. В августе ”Аль-Джазира” выпустила масштабное расследование, в котором назвала имена обладателей 2,5 тысячи ”золотых паспортов” (40% из них составляли россияне) и указала на криминальное происхождение денег многих из них. Власти Кипра эти данные отвергли.

За недостаточную проверку происхождения денег соискателей Кипр официально критиковали в ЕС.

В конце 2019 года власти были вынуждены отозвать 26 ”золотых паспортов”. По неподтвержденным данным, в их число вошли бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и бизнесмен Олег Дерипаска (их представители это отрицали).