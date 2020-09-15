15.09.2020, 14:03

Киновойна набирает обороты: руководитель Cinamon подает в суд на Apollo и Postimees

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Tatiana Tolstaja on Cinamon Holding OÜ tegevdirektor
Tatiana Tolstaja on Cinamon Holding OÜ tegevdirektorFoto: Priit Simson

Руководитель сети кинотеатров Cinamon подала иск о защите чести и достоинства против фирмы-владельца сети кинотеатров Apollo и газеты Postimees.

Правление Cinamon в лице Татьяны Толстой 14 cентября 2020 года подало официальный судебный иск в Харьюский уездный суд против владельца Apollo и газеты Postimees. Причиной иска стало опубликованное 3 сентября 2020 в газете Postimees интервью с совладельцем Аполло Кино Иваром Венделином ”Kinoäri hiigeltehing sündis vaid paari nädalaga”. В указанном интервью г-н Венделин прокомментировал объявленную ранее сделку о приобретении Группой Аполло бизнеса Форум Синемас за 65 миллионов евро.

Поводом для иска стало то, что, по мнению истца, господин Венделин счел возможным свести общественную дискуссию о готовящейся сделке до прямых оскорблений в адрес главы Cinamon Татьяны Толстой и членов ее семьи.

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"В частности:

  • · Г-н Венделин заявил, что муж Татьяны Толстой работал ”высокопоставленным чиновником московской мэрии” и призвал пристально изучить происхождение средств семьи Татьяны, намекая на их незаконность;
  • · Г-н Венделин обвинил Татьяну Толстую в лицемерии, утверждая, что в то время, как публично Татьяна выступила с критикой сделки Аполло/Форум, в частном разговоре она предложила ему приобрести Группу Cinamon.
  • Татьяна Толстая и правление Cinamon, в ответ на заявления г-на Венделина, сообщают, что:
  • · Татьяна Толстая не является и никогда не была супругой действующего или бывшего ”высокопоставленного чиновника московской мэрии”. Ее муж никогда не работал ни в Правительстве Москвы, ни в каком-либо ином федеральном или региональном правительстве или правительственном учреждении в России, никогда не участвовал в российской политике, не входил в политические партии или движения в России;
  • · Татьяна Толстая не предлагала г-ну Венделину приобрести Группу Cinamon ни 28 августа 2020 года (как об этом сообщил г-н Венделин), ни до, или после указанной даты. Более того, по состоянию на 28 августа 2020 года она не знала и не могла знать о готовящейся сделке Аполло/Форум: заявление о готовящемся приобретении было сделано сторонами только 31 августа 2020 года. Соответственно, обвинения в лицемерии являются не более чем попыткой публичного оскорбления", — говорится в заявлении правления Cinamon.


"Мы полагаем, что когда газета Postimees интервьюирует одного из своих акционеров, стандарты независимости и профессионализма не просто не должны игнорироваться, они должны соблюдаться с особенным усердием" — добавляет истец.

”Я полагаю, что публичная атака на меня и мою семью не имеет других целей кроме запугивания оппонентов готовящейся сделки Аполло/Форум. Ее истинная цель — заставить замолчать любые голоса, выражающие озабоченность и опасения по поводу сделки, исходящие от многих небольших компаний, обслуживающих киноиндустрию в Эстонии”, — прокомментировала ситуацию Татьяна Толстая.

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