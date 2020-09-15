Киновойна набирает обороты: руководитель Cinamon подает в суд на Apollo и Postimees(3)
Руководитель сети кинотеатров Cinamon подала иск о защите чести и достоинства против фирмы-владельца сети кинотеатров Apollo и газеты Postimees.
Руководитель сети кинотеатров Cinamon подала иск о защите чести и достоинства против фирмы-владельца сети кинотеатров Apollo и газеты Postimees.
Правление Cinamon в лице Татьяны Толстой 14 cентября 2020 года подало официальный судебный иск в Харьюский уездный суд против владельца Apollo и газеты Postimees. Причиной иска стало опубликованное 3 сентября 2020 в газете Postimees интервью с совладельцем Аполло Кино Иваром Венделином ”Kinoäri hiigeltehing sündis vaid paari nädalaga”. В указанном интервью г-н Венделин прокомментировал объявленную ранее сделку о приобретении Группой Аполло бизнеса Форум Синемас за 65 миллионов евро.
Поводом для иска стало то, что, по мнению истца, господин Венделин счел возможным свести общественную дискуссию о готовящейся сделке до прямых оскорблений в адрес главы Cinamon Татьяны Толстой и членов ее семьи.
"В частности:
"Мы полагаем, что когда газета Postimees интервьюирует одного из своих акционеров, стандарты независимости и профессионализма не просто не должны игнорироваться, они должны соблюдаться с особенным усердием" — добавляет истец.
”Я полагаю, что публичная атака на меня и мою семью не имеет других целей кроме запугивания оппонентов готовящейся сделки Аполло/Форум. Ее истинная цель — заставить замолчать любые голоса, выражающие озабоченность и опасения по поводу сделки, исходящие от многих небольших компаний, обслуживающих киноиндустрию в Эстонии”, — прокомментировала ситуацию Татьяна Толстая.
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