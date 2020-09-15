Киновойна набирает обороты: руководитель Cinamon подает в суд на Apollo и Postimees



"Мы полагаем, что когда газета Postimees интервьюирует одного из своих акционеров, стандарты независимости и профессионализма не просто не должны игнорироваться, они должны соблюдаться с особенным усердием" — добавляет истец.

”Я полагаю, что публичная атака на меня и мою семью не имеет других целей кроме запугивания оппонентов готовящейся сделки Аполло/Форум. Ее истинная цель — заставить замолчать любые голоса, выражающие озабоченность и опасения по поводу сделки, исходящие от многих небольших компаний, обслуживающих киноиндустрию в Эстонии”, — прокомментировала ситуацию Татьяна Толстая.

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