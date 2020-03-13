Кинотеатры Forum Cinemas закрываются и возвращают деньги за билеты

Продажа билетов приостановлена до того, как правительство решит смягчить ситуацию. Уже приобретенные билеты можно сдать обратно.

”Еще вчера мы приняли решение, что не будем продавать на один сеанс более 100 билетов и станем оставлять между забронированными местами пустые кресла. Впрочем, мы были готовы и к более радикальным мерам, о которых правительство сообщило сегодня утром”, — отметил директор по операциям Forum Cinemas в странах Балтии Кристьян Конго.

”Сегодня сеансы больше не состоятся, но двери кинотеатров все же останутся открытыми сегодня и на выходных с 11:00 до 20:00, чтобы клиенты при желании могли обменять купленные билеты на подарочные карты или вернуть деньги”, — добавил Конго. Вопрос того, будут кинотеатры открыты или закрыты в дальнейшем, решится на следующей неделе.

Те, кто приобрели билеты онлайн или посредством мобильного приложения Forum Cinemas, получат деньги на свои банковские счета, а использованные подарочные карты вновь станут активными и срок их действия будет продлен на 90 дней.

Показ фильмов, которые шли в Forum Cinemas, продолжится после окончания чрезвычайного положения.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!