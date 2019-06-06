Кино, спортивный центр и даже батуты! Чем удивит обновленный центр Ülemiste

В обновленный центр, который откроется 13 июня, приходят сеть кинотеатров Apollo kino, центр развлечений O'Learys, спортивный центр eople Fitness, батутный комплекс и другие предлагащие развлечения фирмы, сообщает ERR.

После ремонта открываются все площади Ülemiste keskus, в том числе 13 000 квадратных метров новых.

По словам Пярнитса, упор на развлечения сделан не потому, чобы создать конкуренцию расположенному рядом центру T1. Подобные планы существовали и раньше. Торговля не имеет большого потенциала роста. Поэтому большие центры развиваются в сторону развлечений и общественного питания.

”Молодое поколение сейчас не такое материальное, как старшее. Оно больше тратит на эмоции. А во вторых, интернет-торговля расширяет свою нишу”, — объясняет мировой тренд руководитель Ülemiste keskus, по мнению которого вряд ли появление в ближайшем будущем крупных торговых центров в Эстонии будет экономически оправдано.