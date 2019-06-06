06.06.2019, 14:32

Кино, спортивный центр и даже батуты! Чем удивит обновленный центр Ülemiste


rus.delfi.ee
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Guido Pärnits.
Guido Pärnits.Foto: Karin Kaljuläte

Таллиннский торговый центр Ülemiste keskus вскоре получит 13 000 квадратных метров дополнительной площади, большая часть которой будет отдана развлечениям посетителей. По словам директора центра Гуйдо Пярнитса, это глобальный тренд — люди тратят меньше на покупки и больше на развлечения.

В обновленный центр, который откроется 13 июня, приходят сеть кинотеатров Apollo kino, центр развлечений O'Learys, спортивный центр eople Fitness, батутный комплекс и другие предлагащие развлечения фирмы, сообщает ERR.

После ремонта открываются все площади Ülemiste keskus, в том числе 13 000 квадратных метров новых.

По словам Пярнитса, упор на развлечения сделан не потому, чобы создать конкуренцию расположенному рядом центру T1. Подобные планы существовали и раньше. Торговля не имеет большого потенциала роста. Поэтому большие центры развиваются в сторону развлечений и общественного питания.

”Молодое поколение сейчас не такое материальное, как старшее. Оно больше тратит на эмоции. А во вторых, интернет-торговля расширяет свою нишу”, — объясняет мировой тренд руководитель Ülemiste keskus, по мнению которого вряд ли появление в ближайшем будущем крупных торговых центров в Эстонии будет экономически оправдано.

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