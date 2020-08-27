KIKA и Yandex Go начинают сотрудничество по доставке корма и вещей в приюты для животных

Раз в месяц водители будут посещать 11 магазинов KIKA в Таллине, забирать собранное и и отвозить их в приюты. Такое сотрудничество позволит сделать доставку корма и вещей для бездомных животных регулярной.

”Практически в каждом магазине у нас установлены ящики для сбора корма и других пожертвований для приютов. Люди приносят вещи из дома или приобретают товары в нашем магазине. Они также могут выбрать любой другой магазин и оставить подарок для животных там”, — рассказывает руководитель направления розничных продаж KIKA в Эстонии Ксения Герман.

”Однако самые большие сложности возникают с доставкой. Иногда приходится отправлять собранные вещи в больших объемах, а это занимает много времени, так как магазины и приюты расположены в разных частях города. Именно поэтому мы были очень рады, когда Yandex Go, который многим известен как Yandex.Taxi, решил поддержать наш проект. Сервис отлично справляется с задачей, и теперь мы уверены, что собранные вещи будут вовремя доставлены получателям”, — добавила она.