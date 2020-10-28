Кийк заявил, что в переговорах об оплате больничного со второго дня есть продвижения

Правительство продолжает обсуждать изменение нынешней системы оплаты компенсации по больничному листу. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, профсоюзы и работодатели поддерживают предложенную министерством схему, пишет rus.err.ee.

"Мы договорились с профсоюзами и работодателями о том, что ответственность за первый день заболевания будет возложена на человека, оплачивать лечение со второго по пятый день — то есть до четырех дней — станет работодатель, а с шестого дня заболевания и далее возмещать расходы будет Больничная касса. Для самого работника это будет означать, что его собственная ответственность уменьшится с нынешних трех до одного дня", — рассказал Танель Кийк в интервью "Актуальной камере".

По словам Кийка, правительство продолжит обсуждать эту тему в четверг.

В настоящее время с 4-го по 8-й день заболевания компенсацию по болезни платит работодатель в размере 70% от средней зарплаты работника за шесть месяцев, с 9-го дня эта обязанность возложена на Больничную кассу.