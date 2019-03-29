Кибермошенники обманули жителей Сааремаа на сотни тысяч евро

По словам участкового полицейского Курессааре Прийта Сеппа, за первые три месяца 2019 года в уезде было зарегистрировано уже восемь инцидентов, общий ущерб составил более 200 000 евро. В большинстве случаях речь идет о мошенничестве.

В прошлом году было совершено 12 преступлений с общим ущербом на более чем 50 000 евро, в позапрошлом — 11 на сумму более 2000 евро. ”Мошенники выманивали деньги, обещая, что вернут их с большой прибылью. К сожалению, средства переводились за рубеж и люди обещанной прибыли не получали”, — говорит Сепп.

В конце этого года сааремааские фирмы накрыла лавина мошеннических писем со лжесчетами. ”К сожалению, преступникам удалось обмануть два предприятия и нанести тем самым большой материальный урон”, — говорит страж порядка.

Наряду с предприятиями обманывали и простых людей, в двух случаях обман касался сайтов с объявлениями л купле-продаже. ”Также существенный ущерб в этом году нанесло и желание самих людей получить быструю прибыль, в результате чего они сами перевели мошенникам крупные суммы”, — отмечает Сепп.