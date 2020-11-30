Кибермошенники обманули женщину на 7200 евро
В прошлую пятницу Ляэнеская префектура возбудила уголовное дело для расследования интернет-мошенничества, жертвой которого стала жительница Пярну.
В прошлую пятницу Ляэнеская префектура возбудила уголовное дело для расследования интернет-мошенничества, жертвой которого стала жительница Пярну.
Все началось с того, что в начале октября 46-летняя женщина наткнулась в социальных сетях на предложение об инвестициях. Она связалась по указанным контактам и под руководством мошенников перевела свои деньги на иностранные счета.
Общая сумма составила 7200 евро. Что именно преступники обещали женщине, пока неизвестно, но своих денег она не получила и обратилась в полицию.
Несмотря на многократные предупреждения полиции и СМИ, жители Эстонии продолжают попадаться на удочку кибермошенников, обещающих легкие деньги. Так, недавно жителей Йыхви и Ласнамяэ обманули на 30 000 евро.
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