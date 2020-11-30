Кибермошенники обманули женщину на 7200 евро

Все началось с того, что в начале октября 46-летняя женщина наткнулась в социальных сетях на предложение об инвестициях. Она связалась по указанным контактам и под руководством мошенников перевела свои деньги на иностранные счета.

Общая сумма составила 7200 евро. Что именно преступники обещали женщине, пока неизвестно, но своих денег она не получила и обратилась в полицию.

Несмотря на многократные предупреждения полиции и СМИ, жители Эстонии продолжают попадаться на удочку кибермошенников, обещающих легкие деньги. Так, недавно жителей Йыхви и Ласнамяэ обманули на 30 000 евро.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.