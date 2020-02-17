KFC в Кристийне со среды будет работать круглосуточно
Расположенный в таллиннском ТЦ Кристийне ресторан быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) с 19 февраля начнет работать 24 часа в сутки, пишет ERR.
Расположенный в таллиннском ТЦ Кристийне ресторан быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) с 19 февраля начнет работать 24 часа в сутки, пишет ERR.
В ночное время в ресторан можно будет попасть через отдельный вход со стороны улицы Эндла. Неподалеку от ресторана также есть специальные парковочные места для клиентов.
"Мы планировали начать круглосуточное обслуживание с самого начала, но каждое нововведение требует времени для адаптации. По этой причине было решено в первую очередь наладить рабочую рутину", — сказала коммерческий директор ТЦ Кристийне Хелен Метсвахт.
KFC в Кристийне открылся в октябре прошлого года. Франшизу международной сети быстрого питания Kentucky Fried Chicken в Балтийских странах приобрела Apollo Group OÜ.
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