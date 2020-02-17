KFC в Кристийне со среды будет работать круглосуточно

Расположенный в таллиннском ТЦ Кристийне ресторан быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) с 19 февраля начнет работать 24 часа в сутки, пишет ERR.
В ночное время в ресторан можно будет попасть через отдельный вход со стороны улицы Эндла. Неподалеку от ресторана также есть специальные парковочные места для клиентов.
"Мы планировали начать круглосуточное обслуживание с самого начала, но каждое нововведение требует времени для адаптации. По этой причине было решено в первую очередь наладить рабочую рутину", — сказала коммерческий директор ТЦ Кристийне Хелен Метсвахт.
KFC в Кристийне открылся в октябре прошлого года. Франшизу международной сети быстрого питания Kentucky Fried Chicken в Балтийских странах приобрела Apollo Group OÜ.
Лучший ЧМ в истории: конькобежцы России выиграли 12 медалей в США
Чем рискуют пенсионеры, которые не спешат снимать деньги с карт
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Стало известно, кого не берет коронавирус