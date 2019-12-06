KFC намерен завоевать эстонский рынок быстрого питания. Чем привлекают работников и где закупают курицу?

Исполнительный директор McDonald’s, оперирующего десятью ресторанами в Эстонии, в странах Балтии Владимир Яневский не беспокоится из-за конкуренции. "Сильные и смотрящие в будущее предприятия, такие как McDonald’s, приветствуют конкуренцию", — заверяет он. По словам Яневского, конкуренция действует на работающие в том же рыночном секторе предприятия, скорее, хорошо, потому что мотивирует их больше трудиться во имя работников, партнеров и клиентов.

"Эстония и страны Балтии в целом — сильный рынок для McDonald’s. Мы гордимся лояльными и надежными отношениями, которые мы построили за последние два десятка лет здесь на рынке, и будем и в дальнейшем работать по имя того, чтобы сохранить позицию лидера рынка", — дает руководитель McDonald’s знак, что за деятельностью KFC наблюдают. Количество клиентов эстонского ресторана быстрого питания McDonald’s увеличивается постоянно, так же как и популярность доставки еды на дом.

"В последующие годы у нашего предприятия амбициозные планы роста. Мы много инвестировали, чтобы самые новые инновации McDonald’s были и в эстонских ресторанах. Мы продолжаем этот курс", — добавляет он.

Для директора торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса сумасшедший успех KFC стал очень большим сюрпризом. "Не эти первые дни, а эта продолжавшаяся месяц стабильность. Это еще не спало, все еще приходишь туда и смотришь, что сесть некуда", — радуется Пярнитс.

Люди жаловались Kasulik, что уголок ресторанов быстрого питания в торговом центре Ülemiste теперь настолько переполнен народом, что через него трудно пройти. Руководитель центра не видит в этом проблемы. "Я большой фанат кластеризации, здесь три абсолютных мировых лидера вместе. Но то, что люди собираются там, где есть что-то хорошее, ведь само по себе здорово. Я считаю, что это не проблема. Если бы это было настоящей проблемой, то мы бы видели, что у следующего или идущего после него магазина дела не идут хорошо, люди пошли бы в другой центр. Это псевдопроблема", — говорит Пярнитс прямо.