06.12.2019, 09:10

KFC намерен завоевать эстонский рынок быстрого питания. Чем привлекают работников и где закупают курицу?


Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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KFC avamine Ülemiste keskuses
KFC avamine Ülemiste keskusesFoto: Madis Veltman

Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания KFC начинает быстро расширяться в Эстонии, самый крупный конкурент McDonald’s перед ними страха не испытывает, пишет Eesti Päevaleht.

В открывшемся чуть больше месяца назад в торговом центре Ülemiste, скорее, маленьком ресторане KFC за первые 30 дней побывали примерно 50 000 человек.

Сумасшедший успех первого открывшегося в Эстонии ресторана удивил исполнительного директора KFC в странах Балтии Мариуса Стонкуса. "В Эстонии мы открылись с более масштабной кампанией", — предполагает он одну причину успеха. "Мы ждали много людей и готовились к этому, но это количество людей явно превзошло наши ожидания!" — отмечает он.

В начале этой недели без особого шума в Таллинне в торговом центре Kristiine открыли второй ресторан KFC, но в Эстонии далеко не собираются ограничиваться двумя ресторанами. Весной следующего года в Таллинне и Нарве откроют по работающему круглосуточно ресторану. "Я думаю, что в Эстонии можно было бы открыть еще как минимум десять ресторанов KFC, — считает Стонкус. — Это зависит от многих вещей, например, экономического роста, демографических изменений. Но в общем я верю, что здесь, несомненно, есть рынок для еще десяти наших ресторанов. Кто знает, может быть, их могло бы быть даже 15!"

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Как известно, у предприятий в Эстонии сейчас трудности с поиском рабочей силы. Стонкус отмечает, что проблема рабочей силы у них есть и в других странах Балтии. "Экономика на подъеме и показатель безработицы низкий, следовательно, найти работников не легко. Но до сих пор это не доставляло нам больших трудностей, потому что в первую очередь мы предлагаем прекрасную возможность расти вместе с предприятием. Например, работники, которые сейчас к нам присоединятся, смогут через три-шесть месяцев быть уже старшими смены или заведующими ресторанами".

Перед открытием первого в Эстонии ресторана KFC его работники должны были побывать на обучении в рижском ресторане франшизы. "Все работники наших открывающихся на новом рынке ресторанов должный пройти тренировку в уже открытом ресторане", — объясняет Стонкус. Для заведующего рестораном, старших смены и других руководящих работников предусмотрено обучение, которое длится целых четыре месяца. Рядовые работники должны пройти двухнедельное обучение.

Основное коронное блюдо KFC — курица. Сейчас сырье поставляют в Эстонию из Литвы. Поскольку первые рестораны открыли именно там, до сих пор использовали литовского поставщика. "Вторая причина, почему мы используем литовскую курицу, в том, что поставляющая курицу фирма должна соответствовать определенным требованиям. Нашим стандартам соответствуют только некоторые поставщики. Наш литовский партнер по сотрудничеству, которые снабжает KFC пять лет, соответствует всем требованиям. Они изменили производственные линии и соответствуют требованиям пищевой безопасности и другим требованиям", — объясняет руководитель.

Фирма ищет возможности сотрудничать и с местными производителями, переговоры ведут с эстонскими и латвийским предприятиями. "Как я упомянул, требования очень высокие, следовательно, фирма, которая хочет поставлять нам сырье, должна делать инвестиции. Это по силам не всем фирмам. Фирма должна быть большая и надежная. Важна не только цена, некоторые другие вещи даже важнее ее. Мы должны быть уверены, что предлагаемый нам товар максимально хорошего качества", — говорит Стонкус.

McDonald’s приветствует конкурента

Исполнительный директор McDonald’s, оперирующего десятью ресторанами в Эстонии, в странах Балтии Владимир Яневский не беспокоится из-за конкуренции. "Сильные и смотрящие в будущее предприятия, такие как McDonald’s, приветствуют конкуренцию", — заверяет он. По словам Яневского, конкуренция действует на работающие в том же рыночном секторе предприятия, скорее, хорошо, потому что мотивирует их больше трудиться во имя работников, партнеров и клиентов.

"Эстония и страны Балтии в целом — сильный рынок для McDonald’s. Мы гордимся лояльными и надежными отношениями, которые мы построили за последние два десятка лет здесь на рынке, и будем и в дальнейшем работать по имя того, чтобы сохранить позицию лидера рынка", — дает руководитель McDonald’s знак, что за деятельностью KFC наблюдают. Количество клиентов эстонского ресторана быстрого питания McDonald’s увеличивается постоянно, так же как и популярность доставки еды на дом.

"В последующие годы у нашего предприятия амбициозные планы роста. Мы много инвестировали, чтобы самые новые инновации McDonald’s были и в эстонских ресторанах. Мы продолжаем этот курс", — добавляет он.

Для директора торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса сумасшедший успех KFC стал очень большим сюрпризом. "Не эти первые дни, а эта продолжавшаяся месяц стабильность. Это еще не спало, все еще приходишь туда и смотришь, что сесть некуда", — радуется Пярнитс.

Люди жаловались Kasulik, что уголок ресторанов быстрого питания в торговом центре Ülemiste теперь настолько переполнен народом, что через него трудно пройти. Руководитель центра не видит в этом проблемы. "Я большой фанат кластеризации, здесь три абсолютных мировых лидера вместе. Но то, что люди собираются там, где есть что-то хорошее, ведь само по себе здорово. Я считаю, что это не проблема. Если бы это было настоящей проблемой, то мы бы видели, что у следующего или идущего после него магазина дела не идут хорошо, люди пошли бы в другой центр. Это псевдопроблема", — говорит Пярнитс прямо.

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