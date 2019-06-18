Керсти Кальюлайд: Eesti Energia могла бы давно быть на бирже. У предприятия должен быть инстинкт самосохранения

По ее словам, непонятно, почему Eesti Energia планирует выйти на биржу только той частью, которая касается зеленой энергии. Президент считает, что вывод предприятия на биржу целиком был бы для него позитивен. ”Автоматически у Eesti Energia возник бы инстинкт самосохранения, которого сегодня у компании нет”, — сказала Кальюлайд, добавив, что связанные с нынешней сланцевой энергетикой социальные проблемы будут так или иначе решены.

”Это была ошибка, что мы очень медленно выводили госпредприятия на биржу”.

С возможностью изменить вторую ступень пенсионного страхования и сделать ее добровольной, по мнению, Кальюлайд сопряжена моральная проблема.

Часть людей потратят собранные туда деньги, а часть — нет. Если к выходу на пенсию деньги будут потрачены и человек придет просить у государства социальной поддержки, то будет ли учитываться то, как он распорядился своими пенсионными деньгами? ”Будет ли эта поддержка как-то дисконтироваться оттого, что я потратила свои деньги на тостер?”

Как сделать инвестирование массовым?

Стратег частного банковского обслуживания SEB Пеэтер Коппель считает, что на обучение экономической науке нужно делать акцент еще в средней школе, оно должно быть конкретно и сфокусированно. ”Детям нужно объяснить, что мир жесток, и если ты не делаешь сбережения и инвестиции, то на пенсии у тебя не будет возможности положить на хлеб не только колбаску, а даже и масло”.

По словам Кальюлайд, нужно наращивать предложение — если есть предложение, то вероятно возникнет и спрос. ”18 предприятий на бирже — слишком мало для того, чтобы человек мог заработать, и ликвидность не такая, чтобы обычный человек, оперируя там своими маленькими суммами, не проиграл”, — сказала она.