18.06.2019, 21:05

Керсти Кальюлайд: Eesti Energia могла бы давно быть на бирже. У предприятия должен быть инстинкт самосохранения


rus.delfi.ee
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Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

У обычного человека в Эстонии нет возможностей для вложения денег. Деньги и предприятия в Эстонии не соприкасаются, сказала президент Керсти Кальюлайд на организованных Таллиннской биржей экономических дебатах ”Каждому человеку — непосредственное участие в экономике Эстонии”.

Кальюлайд констатировала, что происходящее на нашей бирже проходит мимо обычного человека. А если изредка открывается какая-то возможность поучаствовать в эмиссии, то выясняется, что ты можешь гораздо меньше, чем желаешь, сказала Кальюлайд в ответ на вопрос, насколько хороши наши инвестиционные возможности для мелких инвесторов.

Несмотря на утверждения руководителя биржи Каарела Отса о том, что инвестиционные возможности стали более доступны, Кальюлайд считает, что деньги и предприятия в Эстонии не могут встретиться. Нет возможностей инвестировать в некоторые секторальные фонды, на эстонском рынке нет решения для клиентов, которые желают инвестировать 10 000, 20 000 или 50 000 евро.

”Если у человека есть возможность для инвестирования 100 000-200 000 евро, то эти деньги идут в недвижимость. А могли бы вкладываться куда-то в другое место”, — сказала Кальюлайд, добавив, что движение денег в недвижимость надувает в этом секторе пузырь. Сама президент половину своего инвестиционного портфеля вложила в недвижимость, а вторую половину — в менее доходные инструменты, потому что для инвестиций в ряд растущих секторов в Эстонии нет возможностей. ”Но решила, что кровь из носа, но мои деньги придут в Эстонию”, — сказала Кальюлайд.

По ее словам, непонятно, почему Eesti Energia планирует выйти на биржу только той частью, которая касается зеленой энергии. Президент считает, что вывод предприятия на биржу целиком был бы для него позитивен. ”Автоматически у Eesti Energia возник бы инстинкт самосохранения, которого сегодня у компании нет”, — сказала Кальюлайд, добавив, что связанные с нынешней сланцевой энергетикой социальные проблемы будут так или иначе решены.

”Это была ошибка, что мы очень медленно выводили госпредприятия на биржу”.

С возможностью изменить вторую ступень пенсионного страхования и сделать ее добровольной, по мнению, Кальюлайд сопряжена моральная проблема.

Часть людей потратят собранные туда деньги, а часть — нет. Если к выходу на пенсию деньги будут потрачены и человек придет просить у государства социальной поддержки, то будет ли учитываться то, как он распорядился своими пенсионными деньгами? ”Будет ли эта поддержка как-то дисконтироваться оттого, что я потратила свои деньги на тостер?”

Как сделать инвестирование массовым?

Стратег частного банковского обслуживания SEB Пеэтер Коппель считает, что на обучение экономической науке нужно делать акцент еще в средней школе, оно должно быть конкретно и сфокусированно. ”Детям нужно объяснить, что мир жесток, и если ты не делаешь сбережения и инвестиции, то на пенсии у тебя не будет возможности положить на хлеб не только колбаску, а даже и масло”.

По словам Кальюлайд, нужно наращивать предложение — если есть предложение, то вероятно возникнет и спрос. ”18 предприятий на бирже — слишком мало для того, чтобы человек мог заработать, и ликвидность не такая, чтобы обычный человек, оперируя там своими маленькими суммами, не проиграл”, — сказала она.

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