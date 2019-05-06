Каждый второй маркетолог испытывает трудности при расчете процентов. Проверьте, сможете ли вы попасть в ТОП маркетологов Эстонии

”Тест быстро набрал популярность — за 10 дней свои знания проверили более 100 человек, так или иначе связанных с маркетингом”, — пояснила Ану-Малль Нааритс.

”По статистике большая часть респондентов отвечает на 50-70% вопросов правильно, однако, до этого момента почти у половины тестируемых возникали проблемы с заданиями, которые требуют аналитических способностей или умения рассчитать проценты”.

Кроме того, сложными оказались и вопросы, требующие знаний о том, как измерить окупаемость инвестиций.

По словам Нааритс некоторые респонденты набрали очень высокие баллы. ”Если Вы считаете, что вы сильны в аналитике, умеете считать и знакомы с понятиями маркетинга, попробуйте пройти тест! В данный момент в топе маркетологов еще есть много свободных мест”.

Она добавляет: ”За последние 10 лет набор знаний, необходимых маркетологам, сильно изменился. К сожалению, в учебных программах этому факту зачастую не уделяют должного внимания. Так что мы совсем не удивимся, если в ТОП маркетологов Эстонии попадут специалист из ИТ или других областей”.

Основой конкурса ТОП маркетологов Эстонии стал тест, разработанный на платформе Hunred5. Тест бесплатный для всех желающих, результаты являются анонимными. Опубликованы будут только 10 участников, получивших больше всего баллов. Каждый участник сразу узнает свои баллы. Также доступен платный пакет для организаций, в него входит детальный анализ результатов команды.

Информация о конкурсе: https://tallinnmarketingweek.com/konkurss/