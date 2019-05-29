Каждый пятый жилищный кредит взят под поручительство KredEx

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, поручительство KredEx упростило приобретение жилья для многих людей. „Мы видим, что возможность ходатайствовать о кредите при меньшем самофинансировании вызывает всё больший интерес наших клиентов. В основном дополнительный залог от KredEx используется для покупки первого жилья, поскольку приобретение жилья — крупная сделка и накопление необходимой для самофинансирования суммы может занять несколько лет. Средняя сумма самофинансирования для кредитов, получаемых под поручительство KredEx, составляет около 10 000 евро. Без дополнительного поручительства сумма возрастает до 30 000 евро”, — говорит Пяргма и добавляет, что большинство получателей кредитов под поручительство KredEx относятся к целевой группе молодых специалистов или молодых семей и в основном речь идёт о приобретении первого жилья.

Из жилья, приобретённого под поручительство KredEx 90% — квартиры, а 73% из них находятся в Таллинне и в непосредственной близости от столицы. Приобретаются как старые квартиры, так и квартиры новых проектов. Почти 60% квартир построены до 2000 года, и 27% — за последние пару лет.