Каждый пятый жилищный кредит взят под поручительство KredEx

Средняя сумма самофинансирования кредитов с дополнительным залогом от KredEx составляет около 10 000 евро, что в три раза меньше, чем для кредитов без дополнительного залога. Большинство получателей кредитов под поручительство KredEx относятся к целевой группе молодых специалистов, и в основном речь идёт о приобретении первого жилья. Возможностью взять жилищный кредит с меньшей долей самофинансирования пользуются 18% получателей кредита, говорится в пресс-релизе.
По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, поручительство KredEx упростило приобретение жилья для многих людей. „Мы видим, что возможность ходатайствовать о кредите при меньшем самофинансировании вызывает всё больший интерес наших клиентов. В основном дополнительный залог от KredEx используется для покупки первого жилья, поскольку приобретение жилья — крупная сделка и накопление необходимой для самофинансирования суммы может занять несколько лет. Средняя сумма самофинансирования для кредитов, получаемых под поручительство KredEx, составляет около 10 000 евро. Без дополнительного поручительства сумма возрастает до 30 000 евро”, — говорит Пяргма и добавляет, что большинство получателей кредитов под поручительство KredEx относятся к целевой группе молодых специалистов или молодых семей и в основном речь идёт о приобретении первого жилья.
Из жилья, приобретённого под поручительство KredEx 90% — квартиры, а 73% из них находятся в Таллинне и в непосредственной близости от столицы. Приобретаются как старые квартиры, так и квартиры новых проектов. Почти 60% квартир построены до 2000 года, и 27% — за последние пару лет.
Более 40% кредитов, выданных под поручительство KredEx, взяты вместе с соходатаем. Почти 60% семей входят в группу с доходами 1000-2000 евро. Половина клиентов, взявших кредит под поручительство KredEx, имеют возраст 26 — 30 лет. Средняя сумма кредита — 84 000 евро.
Поручительство KredEx является дополнительным залогом по жилищному кредиту, и оно позволяет взять кредит на покупку нового жилья с минимальным самофинансированием — 10%-ным взносом. На жилищный кредит, полученный под поручительство, можно купить в качестве постоянного жилья квартиру или дом. Для подачи ходатайства о дополнительном залоге, надо, чтобы как минимум один из соходатаев принадлежал к молодой семье, был молодым специалистом, лицом, приобретающим энергоэффективное жильё, ветераном Сил обороны или Кайтселийт.