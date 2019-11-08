Каждый пятидесятый автомобиль ездит без дорожного страхования. Владельцы его не обновляют!

Ежегодно фиксируется около 1000 дорожно-транспортных происшествий, обусловленных поведением водителей тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. Сумма ущерба при этом составляет почти два миллиона евро.

По оценке члена правления ФДС Лаури Потсеппа, каждый пятидесятый автомобиль ездит без дорожного страхования. ”Поскольку после напоминания половина собственников автомобилей заключает договор дорожного страхования, это говорит о том, что многие люди забывают продлить дорожное страхование. Однако неумышленная езда без дорожного страхования может привести к печальным последствиям. Если вы станете виновником несчастного случая, не имея дорожного страхования, вам придется покрыть ущерб самостоятельно”, — сказал Потсепп.

Потсепп порекомендовал время от времени проверять действие дорожного страхования, заключить автоматически обновляемый договор дорожного страхования и извещать страховщика об изменении контактных данных. ”Напоминание об истечении срока действия страхового полиса можно также добавить в электронный календарь, чтобы не забыть об этом. А если автомобилем пользуется несколько человек, можно договориться между собой о заключении договора дорожного страхования”, — порекомендовал oн.

Потсепп добавил, что хотя страховщики напоминают об истечении срока действия дорожного страхования и необходимости его обновления, в некоторых случаях эти напоминания остаются без внимания.

Дорожное страхование — это страхование ответственности, на основании которого страховщик возмещает ущерб, причиненный пострадавшему лицу транспортным средством, вместо лица, поведение которого обусловило возникновение ущерба.