27.06.2019, 19:31

Каждый десятый велосипед или ломают, или крадут в течение года. Как защитить свой?


rus.delfi.ee
EST
Jalgrattad linnapeal
Jalgrattad linnapealFoto: Hendrik Osula

Летом на дорогах Эстонии появилось множество велосипедов: горных, дорожных и электрических. Но зачастую их владельцы забывают, что эти транспортные средства также стоит застраховать, чтобы не стать жертвой неприятного сюрприза, пишет If Kindlustus.

По словам Вейко Сеппа, менеджера по страхованию имущества If Kindlustus, поломок и краж велосипедов, к сожалению, хватает и сейчас.

«Когда мы смотрим на статистику страхования в Прибалтийских странах, то примерно с каждым десятым из застрахованных велосипедов происходит страховой случай. Три четверти их которых связаны с кражей велосипеда, но также случаются и поломки, требующие ремонта или замены велосипеда », – пояснил Сепп.

По словам Сеппа, согласно статистическим данным за последние два года можно заметить, что средние суммы ущерба по велосипедам составляют порядка 800 евро. Ущерб по более дорогим велосипедам может достигать нескольких тысяч евро.

Многое можно сделать для безопасности самому!


«Не следует оставлять велосипед без замка даже на минуту, в противном случае он может стать легкой добычей для вора. Также стоит установить качественный замок, и не менее важным является также место крепления замка на велосипеде. Иногда бывает, что хозяин приобретает дорогой велосипедный замок, но ставит его в неподходящем месте, в результате чего вор уезжает на велосипеде вместе с замком», – добавил Сепп.

Перед велогонками стоит застраховать свой велосипед


Летом по всей Эстонии проводится множество велогонок. К сожалению, довольно часто велосипеды во время гонок ломают. Поэтому участнику велогонок не мешает ознакомиться с возможностями страхования своего велосипеда, чтобы избежать довольно больших затрат на ремонт.

«Если страхование жилья как правило, компенсирует кражу велосипеда с внутреннего двора или лестничной клетки, то для страховой защиты велосипеда за пределами дома или на случай соревнований необходимо заключить договор страхования жилья с более широкой страховой защитой или отдельный страховой договор на велосипед. Страхование велосипедов, как уже следует из названия, конечно, имеет большие возможности и защищает не только велосипеды (например, на время организованных за границей велосипедных лагерей), но также самокаты и электросамокаты, ставшие столь популярными в последнее время», – сказал Сепп.

Как и в случае с любым имуществом, главная роль отводится владельцу, который может многое сделать для предотвращения краж, а также, при необходимости, застраховать свое имущество.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: