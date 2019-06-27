Каждый десятый велосипед или ломают, или крадут в течение года. Как защитить свой?

По словам Вейко Сеппа, менеджера по страхованию имущества If Kindlustus, поломок и краж велосипедов, к сожалению, хватает и сейчас.

«Когда мы смотрим на статистику страхования в Прибалтийских странах, то примерно с каждым десятым из застрахованных велосипедов происходит страховой случай. Три четверти их которых связаны с кражей велосипеда, но также случаются и поломки, требующие ремонта или замены велосипеда », – пояснил Сепп.

По словам Сеппа, согласно статистическим данным за последние два года можно заметить, что средние суммы ущерба по велосипедам составляют порядка 800 евро. Ущерб по более дорогим велосипедам может достигать нескольких тысяч евро.

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«Не следует оставлять велосипед без замка даже на минуту, в противном случае он может стать легкой добычей для вора. Также стоит установить качественный замок, и не менее важным является также место крепления замка на велосипеде. Иногда бывает, что хозяин приобретает дорогой велосипедный замок, но ставит его в неподходящем месте, в результате чего вор уезжает на велосипеде вместе с замком», – добавил Сепп.



Перед велогонками стоит застраховать свой велосипед



Летом по всей Эстонии проводится множество велогонок. К сожалению, довольно часто велосипеды во время гонок ломают. Поэтому участнику велогонок не мешает ознакомиться с возможностями страхования своего велосипеда, чтобы избежать довольно больших затрат на ремонт.