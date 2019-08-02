02.08.2019, 06:58

Каждый четвертый молодой человек в Эстонии не использует бесконтактные платежи

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Kaardimakse
KaardimakseFoto: Priit Simson

Для эстонской молодежи характерна уравновешенность и осмотрительность как в управлении своими финансами, так и в использовании новых финансовых услуг: 70% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет контролируют свои расходы и ведут бюджет, сообщает пресс-служба банка SEB.

Молодое поколение в Эстонии по-прежнему с осторожностью относится к ставшим популярными на рынке Эстонии бесконтактным платежам: 25% респондентов вообще не пользуются бесконтактными платежами, а 24% ответивших используют бесконтактные платежи в зависимости от ситуации и не всегда отдают предпочтение такому виду платежа. Как показали результаты опроса SEB, который регулярно проводится среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в странах Балтии, бесконтактные платежи ежедневно используют 26% молодых людей в Эстонии.

”Интуитивно мы ожидаем от молодежи активности в использовании передовых и инновационных технологий, поскольку нынешнее молодое поколение в возрасте 18-25 лет — представители нового цифрового поколения. В то же время в их фактическом поведении мы наблюдаем гораздо большую рассудительность и порой консерватизм. Они не спешат с приобретением своей недвижимости и личного транспорта. У многих из них имеется самостоятельно накопленный первый взнос для крупных покупок, и деньги откладывают более 50% респондентов”, — сказала руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп, комментируя похвальное финансовое поведение молодежи.

”По сравнению с молодым поколением, большую продвинутость в использовании новых банковских услуг проявляют в среднем 35-летние клиенты, которые образуют самую активную группу пользователей как в плане бесконтактных платежей, так и в плане бесед посредством видеосвязи и мобильных приложений”, — добавила Раудсепп.

Точно также при планировании покупки своего первого жилья эстонская молодежь проявляет благоразумие и самостоятельность, совершая крупную покупку только при наличии стабильной работы и дохода. 64% респондентов подтвердили, что начинают задумываться о своем жилье, только когда уже позволяет доход, при этом 7% посчитали, что веской причиной для приобретения своего жилья является женитьба или замужество.

Банк SEB провел опрос среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет весной 2019 года, в опросе приняли участие 604 человека. Опрос проводился в среде онлайн, параллельно с Эстонией были опрошены также молодые люди в Латвии и Литве.

Начиная со 2 июля в SEB стартовала своя собственная программа для практикантов под названием #YouthLAB, или летняя практика, основанная на принципах работы стартапа, целью которой является разработка банковских услуг будущего. #YouthLAB продлится шесть недель и привлекает 38 работающих летом в SEB практикантов. В течение #YouthLAB молодые люди изучат процессы оформления бизнес-идеи, дизайна услуги, маркетинга, финансового планирования, исследования клиентов и развитие продукта или услуги для рынка. К середине августа они будут готовы представить жюри полностью разработанную идею. Весь процесс отображает видеоблог, а также классический блог о летней практике в банке SEB.

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