Каждый четвертый молодой человек в Эстонии не использует бесконтактные платежи

”По сравнению с молодым поколением, большую продвинутость в использовании новых банковских услуг проявляют в среднем 35-летние клиенты, которые образуют самую активную группу пользователей как в плане бесконтактных платежей, так и в плане бесед посредством видеосвязи и мобильных приложений”, — добавила Раудсепп.

Точно также при планировании покупки своего первого жилья эстонская молодежь проявляет благоразумие и самостоятельность, совершая крупную покупку только при наличии стабильной работы и дохода. 64% респондентов подтвердили, что начинают задумываться о своем жилье, только когда уже позволяет доход, при этом 7% посчитали, что веской причиной для приобретения своего жилья является женитьба или замужество.

Банк SEB провел опрос среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет весной 2019 года, в опросе приняли участие 604 человека. Опрос проводился в среде онлайн, параллельно с Эстонией были опрошены также молодые люди в Латвии и Литве.

Начиная со 2 июля в SEB стартовала своя собственная программа для практикантов под названием #YouthLAB, или летняя практика, основанная на принципах работы стартапа, целью которой является разработка банковских услуг будущего. #YouthLAB продлится шесть недель и привлекает 38 работающих летом в SEB практикантов. В течение #YouthLAB молодые люди изучат процессы оформления бизнес-идеи, дизайна услуги, маркетинга, финансового планирования, исследования клиентов и развитие продукта или услуги для рынка. К середине августа они будут готовы представить жюри полностью разработанную идею. Весь процесс отображает видеоблог, а также классический блог о летней практике в банке SEB.