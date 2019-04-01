Каждый четвертый летний практикант получил предложение продолжить работу в банке SEB

Директор дивизиона персонала и обучения SEB Тыну Сепп: ”Своим коллегам, проходящим летнюю практику в банке, SEB предлагает достойную заработную плату, возможность работать по гибкому графику и разработанную именно для них программу роста молодых профессионалов YouthLAB. Каждый, кто решит провести лето в SEB, может быть уверен, что ему будет предложена по-настоящему ответственная работа, а также возможность насладиться летом и научиться навыкам, которые пригодятся в жизни и в будущей профессиональной деятельности”.

В 2018 году летнюю практику в SEB прошли 37 молодых людей, отобранных из более чем 200 кандидатов. Работу на лето в SEB нашли представители более 20 разных специальностей, в том числе в области экономики, информационных технологий, информационных технологий в коммерческой деятельности и различных специальностей в области социальных наук.