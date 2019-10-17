Каждое шестое ходатайство о документе гражданина Эстонии подается через бюро самообслуживания

„Мы стараемся сделать электронное бюро самообслуживания еще более удобным для клиентов. Очень рады тому, что все больше людей ценит свое время и подает ходатайство о новом документе по интернету", — сказала комиссар бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

С августа этого года кроме ходатайства о получении ID-карты в самообслуживании можно ходатайствовать и о получении повторного паспорта гражданина Эстонии для взрослого или первичного паспорта для ребенка.

„Это помогает сэкономить не только время, но и деньги, так как ходатайствуя о паспорте и ID-карте одновременно госпошлина будет меньше, чем при подаче ходатайств об этих документах отдельно", — добавила Марит Абрам.

Средний возраст пользователя бюро самообслуживания — 31 год, это житель Таллинна или Харьюмаа, женщин и мужчин среди таких пользователей поровну.