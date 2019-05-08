Каждое пятое новое смарт-устройство разбивается в течение первого года

Люди пользуются из года в год всё больше дорогими смарт-устройствами и всё больше несчастных случаев с ними происходит. If Kindlustus предлагало многие годы защиту смарт-устройств в рамках страхования жилья, а также страховые решения через разных операторов мобильной связи.

В последние годы заметно выросли стоимость устройств, количество их страхования и число произошедших несчастных случаев.

По словам руководителя страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, статистика показывает, что данная группа продуктов заметно отличается от других страхуемых предметов количеством ущербов.

„Сегодня можно сказать, что с каждым пятым смарт-устройством в течение года происходит несчастье, из-за которого устройство необходимо либо отремонтировать, либо заменить. Устройства в основном повреждаются в ходе падения, таким образом происходит 80% случающихся с мобильными телефонами несчастных случаев и эту опасность наверняка чувствуют многие их нас", — пояснил Сепп.

Многие люди сегодня покупают свои смарт-устройства в розничных или интернет-магазинах, поэтому теперь If Kindlustus предлагает страхование для этих телефонов и планшетных компьютеров.

„Предпочтения людей при покупке могут отличаться, но необходимость страхования устройств — одинаковая. Поэтому при желании, клиенты могут заключить страхование и для купленного, например, в интернете телефона в течение 14 дней после покупки", — добавил Сепп.