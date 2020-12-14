Каждая десятая фирма под подозрением! Как Налоговый департамент вычисляет предприятия с ”черной” рабочей силой?

Начиная с июня каждый руководитель предприятия может проверить посредством электронной услуги ”Оценка налогового поведения”, как выглядит его предприятие в глазах НТД. Департамент дал оценку в общей сложности почти 162 000 предприятиям, у 65% которых все налоговые дела, по мнению НТД, в порядке и их оценки являются ”зелёными”. 14% предприятий имеют ”жёлтые” оценки, т.е. в их налоговых делах присутствуют какие-то недостатки, а пятая часть предприятий имеют уже серьёзные недостатки и находятся под пристальным вниманием НТД.

Риск выплат заработных плат в конвертах является самой распространённой причиной, почему оценки налогового поведения предприятия находятся ”в красном” — это затрагивает 15 700 предприятий, т.е. почти десятую часть коммерческих объединений. Риск выплат заработных плат в конвертах обозначает, с позиции НТД, следующее: средняя зарплата на предприятии, согласно данным за последние 12 месяцев, была ниже средней по Эстонии на тех же должностях.

По словам руководителя сферы в отделе налогового аудита НТД Оскара Ыуна, выплата заработных плат в конвертах и предприятия, имеющие риски, остаются в центре повышенного внимания НТД.

”В качестве первого шага предприятие может посмотреть на свои собственные оценки налогового поведения, имеется ли у него, по мнению НТД, риск выплат заработных плат в конвертах или нет. Мы также приглашаем предприятия, на которых видим этот риск, на собеседования — около трети из них улучшила своё налоговое поведение и начали декларировать больше налогов на рабочую силу. Конечно, мы также проводим осмотры и проверки на предприятии — это наша ежедневная работа”, — объяснил он.

Весеннее чрезвычайное положение в государстве существенно не повлияло на надзорную деятельность НТД и количество проверок сопоставимо с предыдущими годами. ”Риск быть пойманным за использование ”чёрной” рабочей силы остаётся по-прежнему высоким”, — добавил он.

С момента окончания чрезвычайного положения в мае 2020 года чиновники НТД проверили 2372 предприятия с общим числом работников 5043 и выявили 256 незарегистрированных работников, которые получали свои заработные платы в конвертах ”по-чёрному” в полном объёме. Это обозначает, что 5,1% из проверенных работников были не зарегистрированы. Для сравнения — в 2019 эта доля составляла 5,9%, а в 2018 — 6,6%.