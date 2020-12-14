14.12.2020, 07:20

Каждая десятая фирма под подозрением! Как Налоговый департамент вычисляет предприятия с ”черной” рабочей силой?


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Maksu- ja Tolliamet
Pilt on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Анализ и проверки, проведенные Налогово-таможенным департаментом (НТД), показывают, что коронавирус и чрезвычайное положение не увеличили долю ”черной” рабочей силы. Тем не менее, риск выплат заработных плат в конвертах является самой распространенной причиной, почему, по мнению НТД, предприятие находится ”в красном”.

Начиная с июня каждый руководитель предприятия может проверить посредством электронной услуги ”Оценка налогового поведения”, как выглядит его предприятие в глазах НТД. Департамент дал оценку в общей сложности почти 162 000 предприятиям, у 65% которых все налоговые дела, по мнению НТД, в порядке и их оценки являются ”зелёными”. 14% предприятий имеют ”жёлтые” оценки, т.е. в их налоговых делах присутствуют какие-то недостатки, а пятая часть предприятий имеют уже серьёзные недостатки и находятся под пристальным вниманием НТД.

Риск выплат заработных плат в конвертах является самой распространённой причиной, почему оценки налогового поведения предприятия находятся ”в красном” — это затрагивает 15 700 предприятий, т.е. почти десятую часть коммерческих объединений. Риск выплат заработных плат в конвертах обозначает, с позиции НТД, следующее: средняя зарплата на предприятии, согласно данным за последние 12 месяцев, была ниже средней по Эстонии на тех же должностях.

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По словам руководителя сферы в отделе налогового аудита НТД Оскара Ыуна, выплата заработных плат в конвертах и предприятия, имеющие риски, остаются в центре повышенного внимания НТД.

”В качестве первого шага предприятие может посмотреть на свои собственные оценки налогового поведения, имеется ли у него, по мнению НТД, риск выплат заработных плат в конвертах или нет. Мы также приглашаем предприятия, на которых видим этот риск, на собеседования — около трети из них улучшила своё налоговое поведение и начали декларировать больше налогов на рабочую силу. Конечно, мы также проводим осмотры и проверки на предприятии — это наша ежедневная работа”, — объяснил он.

Весеннее чрезвычайное положение в государстве существенно не повлияло на надзорную деятельность НТД и количество проверок сопоставимо с предыдущими годами. ”Риск быть пойманным за использование ”чёрной” рабочей силы остаётся по-прежнему высоким”, — добавил он.

С момента окончания чрезвычайного положения в мае 2020 года чиновники НТД проверили 2372 предприятия с общим числом работников 5043 и выявили 256 незарегистрированных работников, которые получали свои заработные платы в конвертах ”по-чёрному” в полном объёме. Это обозначает, что 5,1% из проверенных работников были не зарегистрированы. Для сравнения — в 2019 эта доля составляла 5,9%, а в 2018 — 6,6%.

”Тот факт, что коронавирус и чрезвычайное положение не увеличили долю ”чёрной” рабочей силы в Эстонии, является хорошей новостью”, — прокомментировал Ыун. ”Весной в кризис предприятия и работники испытали на себе, что в трудные времена поддержку от государства получает тот, кто был справным налогоплательщиком. Выплаты заработных плат ”по-чёрному” или их получение может стать впоследствии очень болезненным. Помимо этого, работникам стоит также помнить, что при сознательном принятии заработной платы в конверте НТД задним числом может взыскать с работника неуплаченный подоходный налог.”

Больше всего использованием ”чёрной” рабочей силы выделяются следующие сферы: розничная торговля, гостиничный сектор и строительство.

Десятая часть незарегистрированных работников была обнаружена на предприятиях розничной торговли, 9% — в гостиничном секторе и 5% — в строительстве.

Эстонское государство теряет почти 134 миллиона евро налоговых поступлений в год из-за выплат частичных или полных заработных плат в конвертах.

Предприниматель видит посредством электронной услуги ”Оценка налогового поведения”, как выглядит его предприятие в глазах НТД, а также имеются ли у него, по оценкам НТД, недостатки в данных, предоставленных им департаменту. Данная услуга предлагает также конкретные инструкции по исправлению недостатков.

Наиболее распространённые причины, почему предприятие находится ”в красном” по оценкам налогового поведения

Помимо риска выплат заработных плат в конвертах, наиболее распространённые причины, почему предприятие находится ”в красном” по оценкам налогового поведения, выделяются следующие:

· 9500 предприятий имеют нерассроченный налоговый долг;

· с 9400 автомобилей предприятий не уплачивается налог со специальной льготы, при этом автомобиль не зарегистрирован в Департаменте шоссейных дорог, как транспортное средство, используемое для служебных поездок;

· 7300 предприятий не назвали партнёров по сделкам, связанным с куплей, в декларации по налогу с оборота;

· 4700 предприятий имеют один или несколько зарегистрированных автомобилей, но официально нет ни одного работника, который использовал бы этот автомобиль / эти автомобили;

· 3900 предприятий зарегистрировали в регистре трудовых отношений человека, работающего по трудовому договору, однако с его заработной платы не выплачивали налоги за рабочую силу (если выплаты не были произведены лицу, работающему по трудовому договору, то за него необходимо всё же уплатить минимальный обязательный социальный налог);

· 3900 предприятий имеют проблему, которая заключается в налоговой задолженности их ответственных лиц или членов правления;

· 3800 предприятий не предоставили в установленный срок декларации по налогу с оборота.

Подробнее об оценках налогового поведения читайте здесь.

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