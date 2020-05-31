"Казалось, что мы развозим землю!" Бесконтактная курьерская услуга стала популярна среди дачников

”В какой-то момент казалось, что мы скорее занимаемся развозкой земли, а не курьерскими услугами”, — пошутил руководитель по продажам и маркетингу DPD Янек Кивимурд. Функция бесконтактной доставки DPD позволяет курьеру доставить товар по адресу без передачи его из рук в руки: курьер просто оставляет заказ в заранее указанном месте. Выяснилось, что активнее всего новой услугой пользуются садоводы, которые теперь могут самым удобным способом заказать на дачи и огороды землю и прочие похожие товары.

”Случалось и такое, что клиент заказывал свои мешки с землей на обычный, городской адрес, и только потом вспоминал, что хотел заказать их на дачу. Земля — товар тяжелый, а обращение с мешками — не самая чистая работа, — отметил Кивимурд. — Но на дачи заказываются и другие товары: саженцы, детали теплиц, тачки и т.д.”.

Кивимурд пояснил, что несмотря на окончание особого положения, бесконтактная услуга никуда не денется. ”На самом деле мы разрабатывали эту функцию задолго до вируса и планировали запустить предстоящим летом. Но это произошло несколько ранее”, — добавил он.

При выборе бесконтактной доставки курьер доставляет заказ на место даже, если клиента нет дома. Это особенно удобно в частном секторе, где каждый дом имеет достаточно места для безопасной погрузки заказанного товара так, чтобы его не увидели посторонние. Курьер складывает заказ в оговоренное место в заранее указанный промежуток времени, фотографирует его и без задержек отправляется доставлять товары другим клиентам. Это ускоряет и упрощает доставку.

Пользователи услуги бесконтактной доставки просили оставить заказ, например, в припаркованной во дворе машине, на террасе за домом или за входной дверью, которая была оставлена незапертой. Иногда для доставки подготовлено специальное место: мешок, подвешенный к забору, или специально выставленная во двор садовая тачка.