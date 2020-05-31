31.05.2020, 11:15

"Казалось, что мы развозим землю!" Бесконтактная курьерская услуга стала популярна среди дачников


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"Казалось, что мы развозим землю!" Бесконтактная курьерская услуга стала популярна среди дачников
DPD

Во время особого положения компания логистики DPD ранее запланированного срока запустила среду бесконтактного обслуживания, которая на сегодняшний день пользуется особой популярностью у клиентов, не имеющих возможность быть дома во время визита курьера или заказывающих крупногабаритные и тяжелые товары для дач и садовых участков.

”В какой-то момент казалось, что мы скорее занимаемся развозкой земли, а не курьерскими услугами”, — пошутил руководитель по продажам и маркетингу DPD Янек Кивимурд. Функция бесконтактной доставки DPD позволяет курьеру доставить товар по адресу без передачи его из рук в руки: курьер просто оставляет заказ в заранее указанном месте. Выяснилось, что активнее всего новой услугой пользуются садоводы, которые теперь могут самым удобным способом заказать на дачи и огороды землю и прочие похожие товары.

”Случалось и такое, что клиент заказывал свои мешки с землей на обычный, городской адрес, и только потом вспоминал, что хотел заказать их на дачу. Земля — товар тяжелый, а обращение с мешками — не самая чистая работа, — отметил Кивимурд. — Но на дачи заказываются и другие товары: саженцы, детали теплиц, тачки и т.д.”.

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Кивимурд пояснил, что несмотря на окончание особого положения, бесконтактная услуга никуда не денется. ”На самом деле мы разрабатывали эту функцию задолго до вируса и планировали запустить предстоящим летом. Но это произошло несколько ранее”, — добавил он.

При выборе бесконтактной доставки курьер доставляет заказ на место даже, если клиента нет дома. Это особенно удобно в частном секторе, где каждый дом имеет достаточно места для безопасной погрузки заказанного товара так, чтобы его не увидели посторонние. Курьер складывает заказ в оговоренное место в заранее указанный промежуток времени, фотографирует его и без задержек отправляется доставлять товары другим клиентам. Это ускоряет и упрощает доставку.

Пользователи услуги бесконтактной доставки просили оставить заказ, например, в припаркованной во дворе машине, на террасе за домом или за входной дверью, которая была оставлена незапертой. Иногда для доставки подготовлено специальное место: мешок, подвешенный к забору, или специально выставленная во двор садовая тачка.

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