02.04.2020, 15:10

Кая Каллас: мы не можем потратить все наши резервы в первые два месяца кризиса


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Riigikogu istung
Riigikogu istungFoto: Rauno Volmar

Выступая сегодня перед Рийгикогу, председатель Партии реформ Кая Каллас сказала о том, что сегодняшний кризис – это марафон, а не спринт, именно поэтому правительство не может потратить все финансовые резервы в первые два месяца.

Кая Каллас пообещала, что Рийгикогу не потратит ни минуты больше, чем необходимо, на обсуждения. Самое главное — незамедлительное вступление в силу мер по поддержке предприятий и людей, потерявших работу и доходы.

Каллас от имени парламентской фракции реформистов сделала 5 предложений:

1. Сокращение расходов общественного сектора

2. В большей мере поддержка системы здравоохранения

3. Более точное фокусирование мер, направленных на предприятия

4. Создание краткосрочных гарантий для промышленного сектора

5. Составление плана выхода из кризиса.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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