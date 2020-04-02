Кая Каллас: мы не можем потратить все наши резервы в первые два месяца кризиса

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Riigikogu istung Foto: Rauno Volmar

Выступая сегодня перед Рийгикогу, председатель Партии реформ Кая Каллас сказала о том, что сегодняшний кризис – это марафон, а не спринт, именно поэтому правительство не может потратить все финансовые резервы в первые два месяца.