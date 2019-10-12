Кая Каллас: госбюджет на 2020 год увеличит налоговый хаос. Не будет выполнено ни одно из обещаний коалиции!

”Из того, что было обещано, а именно: 1% ВВП на науку; внеочередное повышение пенсий на 100 евро, от которого осталось повышение на 1 евро 40 сентов; субсидии фермерам и инвестиции в строительство дорог, — не будет ничего, и это становится очевидно после ознакомления с проектом госбюджета на 2020 год”, — заявила Кая Каллас.

По словам Каллас, помимо того, что не будет выполнено ни одно из обещаний коалиции, также увеличится и налоговый хаос.

”Все больше и больше людей будут наказаны со стороны Юрия Ратаса более высокими налогами. ”Благодаря” созданной им налоговой системе средний класс будет отдавать государству 31%”, — подчеркнула она.

”И эти деньги заберут из карманов полицейских, спасателей, учителей, — в общем, из карманов тех, на повышение зарплат которых правительство нашло целых 2,5%. При этом следует еще учитывать и повышение цен”, — запугивает Каллас.

Каллас добавила, что Партия реформ, безусловно, внесет свои предложения в проект госбюджета на 2020 год, и эти предложения будут содержать увеличение финансирования науки, освобождение средней пенсии от подоходного налога, переход на единую эстоноязычную систему образования, повышение зарплат учителей, инвестиции в строительство дорог, развитие ИТ-сферы.